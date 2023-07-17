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Комендантский час отменили в ДНР для проезда машин из Крыма в Ростовскую область

17 июля 2023, 10:49
Фото: Andrew Butko/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Комендантский час отменили в ДНР для проезда машин из Крыма в Ростовскую область
Для беспрепятственного проезда машин из Крыма в Ростовскую область власти ДНР решили отменить там комендантский час, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Взрыв произошел в районе 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля. Из-за ЧП автомобильный поток по мосту запретили. Водителей просят выезжать с полуострова по альтернативному маршруту — через Запорожскую область, ДНР по направлению к Ростовской области.

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Для беспрепятственного движения машин в ДНР отменили комендантский час. Как пояснил ТАСС глава республики Денис Пушилин, эта временная мера введена для круглосуточного движения автомобилей.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области.

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