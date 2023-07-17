Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Взрыв произошел в районе 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля. Из-за ЧП автомобильный поток по мосту запретили. Водителей просят выезжать с полуострова по альтернативному маршруту — через Запорожскую область, ДНР по направлению к Ростовской области.
Для беспрепятственного движения машин в ДНР отменили комендантский час. Как пояснил ТАСС глава республики Денис Пушилин, эта временная мера введена для круглосуточного движения автомобилей.
Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области.