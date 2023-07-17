Взрыв произошел в районе 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля. Из-за ЧП автомобильный поток по мосту запретили. Водителей просят выезжать с полуострова по альтернативному маршруту — через Запорожскую область, ДНР по направлению к Ростовской области.