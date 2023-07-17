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Корпорация МСП предоставит бизнесу льготный лизинг на сумму 2,3 млрд рублей

17 июля 2023, 12:00
Фото: 1MI
В 3-м квартале 2023 года малые и средние предприятия смогут получить 2,3 миллиарда рублей на льготный лизинг оборудования. Компания «МСП Лизинг», являющаяся дочерним подразделением Корпорации МСП (КМСП), открыла третий этап приема заявок.

Сегодня предприниматели могут воспользоваться одним из двух лизинговых продуктов в зависимости от категории МСП и вида бизнеса, пишет ria.ru. Так, для микропредприятий и малых компаний из сектора обрабатывающего производства действует программа «Приоритет +». Эти компании могут получить оборудование отечественного производства под 6% годовых, а импортное — под 8%. Программа распространяется на сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.

Вторая программа, «Приоритет», ориентирована на более широкий круг субъектов МСП. Предложением могут воспользоваться средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств. Кроме этого, продукт доступен для микропредприятий, малых и средних компаний, работающих в области науки, информационных технологий, креативных индустрий, здравоохранительной отрасли и туризма. В рамках программы действует единая ставка в размере 12% годовых. Для микро- и малых предприятий сумма сделки также составляет от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, для средних — до 100 миллионов рублей.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич рассказал, что одна из важных задач корпорации заключается в том, чтобы сделать лизинг оборудования как можно более доступным для субъектов МСП. Глава корпорации назвал такой подход эффективным инструментом модернизации и наращивания производственных мощностей.

В качестве преимуществ гендиректор КМСП отметил длительные сроки предложений, небольшие размеры авансов и индивидуальные графики платежей. Кроме этого, данные продукты являются беззалоговыми, а оплата производится по факту поставки оборудования на предприятие.

Александр Исаевич также рассказал, что корпорация провела оцифровку лизинговых продуктов и создала специальную функцию на цифровой платформе МСП.РФ. Таким образом, пользователи могут дистанционно направлять заявки, что является удобным и повышает доступность программ.

Помимо этого, в электронном формате после проверки на соответствие требованиям заявитель получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с указанием общей суммы финансирования. Если предпринимателя устраивают предложенные условия, то он там же, на МСП.РФ, сможет в электронном виде загрузить необходимый комплект документов, добавил Александр Исаевич.

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