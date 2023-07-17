Корпорация МСП предоставит бизнесу льготный лизинг на сумму 2,3 млрд рублей

Вторая программа, «Приоритет», ориентирована на более широкий круг субъектов МСП. Предложением могут воспользоваться средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств. Кроме этого, продукт доступен для микропредприятий, малых и средних компаний, работающих в области науки, информационных технологий, креативных индустрий, здравоохранительной отрасли и туризма. В рамках программы действует единая ставка в размере 12% годовых. Для микро- и малых предприятий сумма сделки также составляет от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, для средних — до 100 миллионов рублей.