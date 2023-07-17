Корпорация МСП предоставит бизнесу льготный лизинг на сумму 2,3 млрд рублей

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Сегодня предприниматели могут воспользоваться одним из двух лизинговых продуктов в зависимости от категории МСП и вида бизнеса, пишет ria.ru. Так, для микропредприятий и малых компаний из сектора обрабатывающего производства действует программа «Приоритет +». Эти компании могут получить оборудование отечественного производства под 6% годовых, а импортное — под 8%. Программа распространяется на сделки от 500 тысяч до 50 миллионов рублей.
Вторая программа, «Приоритет», ориентирована на более широкий круг субъектов МСП. Предложением могут воспользоваться средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств. Кроме этого, продукт доступен для микропредприятий, малых и средних компаний, работающих в области науки, информационных технологий, креативных индустрий, здравоохранительной отрасли и туризма. В рамках программы действует единая ставка в размере 12% годовых. Для микро- и малых предприятий сумма сделки также составляет от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, для средних — до 100 миллионов рублей.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич рассказал, что одна из важных задач корпорации заключается в том, чтобы сделать лизинг оборудования как можно более доступным для субъектов МСП. Глава корпорации назвал такой подход эффективным инструментом модернизации и наращивания производственных мощностей.
В качестве преимуществ гендиректор КМСП отметил длительные сроки предложений, небольшие размеры авансов и индивидуальные графики платежей. Кроме этого, данные продукты являются беззалоговыми, а оплата производится по факту поставки оборудования на предприятие.
Александр Исаевич также рассказал, что корпорация провела оцифровку лизинговых продуктов и создала специальную функцию на цифровой платформе МСП.РФ. Таким образом, пользователи могут дистанционно направлять заявки, что является удобным и повышает доступность программ.
Помимо этого, в электронном формате после проверки на соответствие требованиям заявитель получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с указанием общей суммы финансирования. Если предпринимателя устраивают предложенные условия, то он там же, на МСП.РФ, сможет в электронном виде загрузить необходимый комплект документов, добавил Александр Исаевич.