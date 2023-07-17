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МЧС создало перехватывающие парковки в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 10:01
Фото: 14.mchs.gov.ru
МЧС создает перехватывающие парковки в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту
Перехватывающие парковки для грузового транспорта оборудуют в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту, рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

В Ростовской области организовали перехватывающую парковку для грузовиков. Она находится в Неклиновском районе, возле хутора Русский колодец. На территории парковки есть туалеты, столовая и электроэнергия.

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Также спасатели оборудуют перехватывающую парковку в районе поселка Самбек. В ближайшее время там появится вся необходимая инфраструктура.

Напомним, после ЧП на Крымскому мосту всех водителей с полуострова отправляют в объезд через Ростовскую область.

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