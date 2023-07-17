Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Ростовской области организовали перехватывающую парковку для грузовиков. Она находится в Неклиновском районе, возле хутора Русский колодец. На территории парковки есть туалеты, столовая и электроэнергия.
Также спасатели оборудуют перехватывающую парковку в районе поселка Самбек. В ближайшее время там появится вся необходимая инфраструктура.
Напомним, после ЧП на Крымскому мосту всех водителей с полуострова отправляют в объезд через Ростовскую область.