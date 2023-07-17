Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайной ситуации. Он рекомендовал людям отказаться от поездок по мосту и выбрать другие маршруты. Аксенов также призвал всех сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников. Позже он сообщил, что железнодорожное движение будет возобновлено к 9 утра.