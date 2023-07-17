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Published Сегодня, 04:45
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На пролетах Крымского моста обнаружены повреждения дорожного покрытия, передает Министерство транспорта России в своем Telegram-канале. Там отметили, что самые важные части моста — конструкции пролетов — остаются неповрежденными и находятся на своих опорах. Информация о повреждении опор моста не соответствует действительности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайной ситуации. Он рекомендовал людям отказаться от поездок по мосту и выбрать другие маршруты. Аксенов также призвал всех сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников. Позже он сообщил, что железнодорожное движение будет возобновлено к 9 утра.
Напомним, что в результате ЧП утром 17 июля на Крымском мосту погибли два человека — супруги из Белгородской области. Их дочь также пострадала и в состоянии средней тяжести была госпитализирована.