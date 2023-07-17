Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что было повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остались на опорах. До этого глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧС.
Причины произошедшего пока не раскрывали. Но жители региона пишут, что им страшно.
«Как домой ехать?», — спрашивают водители. Другие интересуются путями объезда.
«Кто едет в Крым с центральной России, гораздо проще и быстрее проехать через новые территории», — заявили автомобилисты.
До этого появилась информация, что в результате ЧП погибли два человека, а также пострадал ребенок. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.