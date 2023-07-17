rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Изображение материала

«Мне страшно»: жители Кубани прокомментировали ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 05:17
Фото: pxhere.com
«Мне страшно»: жители Кубани прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Жители Краснодарского края заявили, что их напугало ЧП на Крымском мосту

Жители Краснодарского края заявили, что им страшно после ЧП на Крымском мосту, комментарии они оставляют в Telegram.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что было повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остались на опорах. До этого глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧС.

Причины произошедшего пока не раскрывали. Но жители региона пишут, что им страшно.

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
Узнать подробнее

«Как домой ехать?», — спрашивают водители. Другие интересуются путями объезда.

«Кто едет в Крым с центральной России, гораздо проще и быстрее проехать через новые территории», — заявили автомобилисты.

До этого появилась информация, что в результате ЧП погибли два человека, а также пострадал ребенок. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Как домой ехать?», — интересуются водители. Другие интересуются путями объезда.«Как домой ехать?», — интересуются водители. Другие интересуются путями объезда.
«Как домой ехать?», — интересуются водители. Другие интересуются путями объезда.
Фото: Телеграм канал bazabazon
Читайте также:
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского мостаСтало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мостуСтало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Мне страшно#Кубань#Крымский мост#ЧП#Краснодарский край#Telegram#Минтранс РФ#Конструкции пролетов#Дорожное полотно#Глава Крыма#Сергей Аксенов#Приостановка движения#Объезд#ЧС#Крым#Пути объезда#Водители#Центральная Россия#Новые территории#Автомобилисты#ЧП на Крымскому мосту 17 июля
Подпишитесь
На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани
Сегодня, 03:08
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Сегодня, 08:41
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Сегодня, 07:22
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
Сегодня, 07:21
Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом
Сегодня, 04:00
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Вчера, 07:29