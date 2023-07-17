МТС представил ростовчанам новую линейку экосистемных тарифов

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Теперь из трёх предварительно собранных тарифов каждый клиент (в зависимости от региона проживания) сможет выбрать для себя самый оптимальный по наполнению или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы. Причем, в каждый тариф автоматически включена экосистемная подписка МТС Premium.
Новые тарифы с говорящими названиями: МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь — объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения. Кроме базовых данных (минут, SMS и мобильного интернета) во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium. Последняя помимо умной защиты от спам-звонков, содержит целый набор приятных бонусов: дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнёрские предложения. В качестве подарка для новых пользователей подписки будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.
— При создании тарифных предложений мы учли многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и, объединив ее с передовыми технологиями и продуктами экосистемы, предоставили абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на более выгодных условиях. Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать «экосистемный телеком»: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — рассказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.
Для тех, кто придерживается экономии и пользуется в основном традиционными телеком-услугами, подойдет стартовый тариф со связью и интернетом МТС Проще. Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS МТС Больше рассчитан на тех, чьи потребности в связи превышают правило «необходимо и достаточно». Для любителей пользоваться услугами по принципу «все включено», сформирован специальный тариф МТС Супер. Интернет и звонки для пользователей — без ограничений. А клиенты, подключившие тариф-конструктор МТС Как хочешь, вообще смогут персонально, под себя настроить нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.
Подробная информация о новых тарифах на сайте МТС.
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