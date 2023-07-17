МТС представил ростовчанам новую линейку экосистемных тарифов

Новые тарифы с говорящими названиями: МТС Проще, МТС Больше, МТС Супер, МТС Как хочешь — объединены в простую и понятную линейку с точки зрения наполнения. Кроме базовых данных (минут, SMS и мобильного интернета) во все тарифы включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium. Последняя помимо умной защиты от спам-звонков, содержит целый набор приятных бонусов: дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнёрские предложения. В качестве подарка для новых пользователей подписки будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.