По словам авторов канала, в результате аварии пострадал один из людей, находившихся на заправке, в которого отлетела крышка багажника. Очевидцы сообщают, что взрыв был достаточной силы, чтобы площадку АГЗС засыпало обломками машины, кроме того, повреждены автомобили, заправляющиеся на соседних колонках.