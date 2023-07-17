Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В понедельник, 17 июля, СМИ стало известно, что бывший заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна Юрова отправилась в Москву в сопровождении сотрудников ФСБ, где ей предстоит дать показания по уголовному делу. По предварительным данным источника, женщина проходит в деле свидетелем.
Уточняется, что Юрову забрали в Москву утром понедельника, это удалось осуществить после того, как женщина утратила статус судьи и неприкосновенность. Основанием для допроса Юровой якобы стали доказательства, собранные сотрудниками ФСБ за несколько месяцев работы.
Официальные источники пока не подтвердили эту информацию, данные будут уточняться.
Еще одной важной новостью дня стал взрыв автомобиля Renault Logan на заправке в Волгодонске.
Telegram-канал Don_Mash объявил, что ЧС произошла на АГЗС «Метан Юг» в Волгодонске. Водитель решил заправить свое транспортное средство, однако спустя несколько мгновений газовый баллон в иномарке взорвался.
По словам авторов канала, в результате аварии пострадал один из людей, находившихся на заправке, в которого отлетела крышка багажника. Очевидцы сообщают, что взрыв был достаточной силы, чтобы площадку АГЗС засыпало обломками машины, кроме того, повреждены автомобили, заправляющиеся на соседних колонках.
В МЧС добавили, что информация о взрыве к ним не поступала. Данные уточняются.
Главной новостью дня стала атака украинских беспилотников по Крымскому мосту. В результате террористического акта погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их дочь.
Согласно официальным сообщениям, взрыв стал причиной повреждений дорожного покрытия, из-за которого пришлось перекрыть движение транспорта, а потому автомобилистам рекомендовали воспользоваться объездными путями.
По информации Национального антитеррористического комитета, в атаке задействовали два украинских беспилотника, которые повредили автодорожную часть моста. Произошедшее стало причиной возбуждения уголовного дела, теперь следователи будут искать организаторов и лица, причастные к теракту.
Сейчас в Ростовской области стараются упорядочить трафик автомобилей, направляющихся в Крым и за его пределы, для грузовиков организовали перехватывающие парковки, а в ДНР отменили комендантский час ради пропуска транзитного транспорта.
RostovGazeta продолжает следить за ситуацией, информация обновляется по мере появления новых данных.