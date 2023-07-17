На Дону прошло награждение лучших наставников для повышения производительности труда

Отмечается, что на данный момент в реализацию проекта «Эффективный регион» вовлечено двадцать девять органов власти, пятьдесят пять муниципальных образований и два структурных подразделения правительства Ростовской области. Уже реализованы пятьдесят три ведомственных и двести девятнадцать муниципальных проектов. Пять учреждений региона доведены до статуса образца регионального уровня. Четыреста сорок шесть сотрудников обучены основам бережливого производства, пятьдесят три из них — в рамках реализации межведомственного проекта «Сквозной инвестиционный поток».