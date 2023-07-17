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На Дону прошло награждение лучших наставников для повышения производительности труда

17 июля 2023, 15:44
Фото: Правительство Ростовской области
В правительстве Дона заместитель губернатора Ростовской области, куратор национального проекта «Производительность труда» Александр Скрябин вручил награды победителям конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области» по итогам прошлого года.

По словам Александра Скрябина, конкурс в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» проходит в Ростовской области уже четвертый раз подряд. Инициировал его проведение глава региона. Цель конкурса — отметить достижения участников национального проекта по внедрению принципов бережливого производства, сообщается на сайте правительства.

— Сегодня участниками нацпроекта являются сто пятьдесят восемь предприятий Ростовской области. По поручению главы региона в 2020 году было принято решение включить в перечень участников проекта предприятия малого и среднего бизнеса, годовой доход которых составляет от ста до четырехсот миллионов рублей. Это стало региональной мерой поддержки предпринимательства и дало свой положительный эффект, — сказал Александр Скрябин.

На конкурс подали тридцать шесть заявок в пяти номинациях. По результатам оценки определили пятнадцать победителей.

В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» победителем стало ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». По словам главы предприятия Владимира Ревенко, в компании действует программа наставничества, чтобы новые сотрудники получали информацию, опыт и знания от старшего поколения работников.

В АО «Таганрогский металлургический завод» проводится аналогичная работа. Компания заняла 3-е место в номинации «Профессиональное развитие молодежи». Глава управления развития и привлечения персонала компании Сергей Ренжигло отметил, что каждый новый сотрудник закрепляется за опытным специалистом-наставником.
По его словам, на предприятии около 1,5 тысячи таких наставников. По мере адаптации новых сотрудников принимаются те или иные решения относительно совершенствования процесса. «Закрепление новых сотрудников на предприятии на довольно высоком уровне», — отметил Ренжигло.

В рамках мероприятия впервые прошло награждение победителей рейтингования среди исполнительных органов и муниципальных организаций в отраслях здравоохранения и образования.

Рейтингование проводилось по поручению главы минэкономразвития региона, государственной корпорацией «Росатом» и региональным центром компетенций.
В номинации «Бережливая больница» победила детская поликлиника № 1 Ростова-на-Дону. По словам замглавврача по организационно-методологической работе учреждения Татьяны Лизавиной, внедрено много удобных для пациентов инноваций: в поликлинике на входе установили видеотерминалы с интерактивным расписанием специалистов, а также биометрические инфоматы.

Отмечается, что на данный момент в реализацию проекта «Эффективный регион» вовлечено двадцать девять органов власти, пятьдесят пять муниципальных образований и два структурных подразделения правительства Ростовской области. Уже реализованы пятьдесят три ведомственных и двести девятнадцать муниципальных проектов. Пять учреждений региона доведены до статуса образца регионального уровня. Четыреста сорок шесть сотрудников обучены основам бережливого производства, пятьдесят три из них — в рамках реализации межведомственного проекта «Сквозной инвестиционный поток».

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