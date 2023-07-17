На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В своем Telegram-канале Аксенов попросил временно не совершать поездки в сторону Крыма. А в данный момент там «работают правоохранительные органы и все ответственные службы».
Не совершать поездки в Крым попросил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Добавив, что туристам окажут поддержку. В Темрюкском районе уже сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб.
Сейчас в районе моста образовалась многокилометровая пробка из машин в несколько километров.
Также Telegram-канал Baza сообщил, один из пролетов Крымского моста обрушился. Известно о двоих погибших.
По какой причине возникло разрушение — в данный момент официально не сообщается.