На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани

Аксенов заявил о ЧП с опорой Крымского моста со стороны Краснодарского края

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение на Керченском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия с одной из опор со стороны Краснодарского края. Сообщается, что повреждена 145 опора.