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На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани

17 июля 2023, 03:08
Фото: Rosavtodor.ru

Аксенов заявил о ЧП с опорой Крымского моста со стороны Краснодарского края

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение на Керченском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия с одной из опор со стороны Краснодарского края. Сообщается, что повреждена 145 опора.

В своем Telegram-канале Аксенов попросил временно не совершать поездки в сторону Крыма. А в данный момент там «работают правоохранительные органы и все ответственные службы».

Не совершать поездки в Крым попросил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Добавив, что туристам окажут поддержку. В Темрюкском районе уже сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб.

Сейчас в районе моста образовалась многокилометровая пробка из машин в несколько километров.

Также Telegram-канал Baza сообщил, один из пролетов Крымского моста обрушился. Известно о двоих погибших.

По какой причине возникло разрушение — в данный момент официально не сообщается.

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