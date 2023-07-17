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На М-4 «Дон» в Ростовской области выросло число экипажей после взрыва Крымского моста

17 июля 2023, 13:15
Фото: t.me/golubev_vu
На М-4 «Дон» в Ростовской области выросло число экипажей после взрыва Крымского моста
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» и А-260 увеличили число экипажей после теракта на Крымском мосту, об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, Украина произвела атаку по Крымскому мосту, что привело к повреждению дороги, гибели двух человек и госпитализации несовершеннолетней.

В связи с произошедшим, транспортный поток со стороны Крыма и ЛДНР значительно вырос, что спровоцировало появление пробок на М-4 «Дон», а власти решили ужесточить меры безопасности в Ростовской области.

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Так, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на М-4 «Дон» и А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» выставили дополнительные посты ДПС, а также увеличили плотность экипажей Госавтоинспекции на значимых транспортных магистралях. В настоящий момент в Ростовской области ищут дополнительные маршруты для проезда автомобилей.

В настоящий момент в Ростовской области ищут дополнительные маршруты для проезда автомобилей. В настоящий момент в Ростовской области ищут дополнительные маршруты для проезда автомобилей.
В настоящий момент в Ростовской области ищут дополнительные маршруты для проезда автомобилей.
Фото: t.me/golubev_vu

«На блокпосту в Ростовскую область из ДНР жуткая пробка, стоим больше часа, и не двигается почти. Губернатор, пожалуйста, сделайте проезд людям!», «Запретите транзит через сам Ростов! В частности грузового транспорта», — обратились дончане к Василию Голубеву.

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