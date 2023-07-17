На М-4 «Дон» в Ростовской области выросло число экипажей после взрыва Крымского моста

Так, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на М-4 «Дон» и А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» выставили дополнительные посты ДПС, а также увеличили плотность экипажей Госавтоинспекции на значимых транспортных магистралях. В настоящий момент в Ростовской области ищут дополнительные маршруты для проезда автомобилей.