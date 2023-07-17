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На заправке в Волгодонске взорвалась иномарка 17 июля

17 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
На заправке в Волгодонске взорвалась иномарка 17 июля
В Ростовской области произошел взрыв на АГЗС «Метан Юг», об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что в понедельник, 17 июля, на метановой заправке произошел взрыв.

Согласно описанию и фото с места происшествия, взрыв предположительно произошел на АГЗС «Метан Юг» на улице Дружбы, 1В в Волгодонске. По предварительной информации, днем к заправочной станции подъехала иномарка Renault Logan, водитель вставил в бак пистолет и отошел от транспортного средства, не прошло и минуты, как на заправке прогремел взрыв.

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Видео: rostovgazeta.ru

Авторы канала сообщили, что взорвался газовый баллон, несмотря на серьезные механические повреждения автомобиля, сама заправка не загорелась, благодаря чему удалось избежать большого количества жертв. Однако один водителей или пассажиров, что находился на заправке, пострадал в результате взрыва, он получил травмы из-за отлетевшей крышки багажника — молодому человеку потребовалась помощь врачей.

Пока журналисты уточняют достоверность информации у пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, данные будут обновляться по мере появления официальных комментариев.

Ранее в Ростовской области родители забыли на заправке ребенка.

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