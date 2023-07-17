На заправке в Волгодонске взорвалась иномарка 17 июля

Согласно описанию и фото с места происшествия, взрыв предположительно произошел на АГЗС «Метан Юг» на улице Дружбы, 1В в Волгодонске. По предварительной информации, днем к заправочной станции подъехала иномарка Renault Logan, водитель вставил в бак пистолет и отошел от транспортного средства, не прошло и минуты, как на заправке прогремел взрыв.