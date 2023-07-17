Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Напомним, что утром 17 июля оказалось повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, из-за чего запретили движение для водителей. Во время происшествия погибли два человека и пострадал ребенок, которого передали медикам.
Автомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами, можно проехать через новые регионы. Автомобилистам предлагают маршрут через Джанкой, Бердянск, Мариуполь, а далее путь проложен по Ростовской области.
Таким образом можно добраться до Ростова-на-Дону. Добавим, что официальной информации о причинах повреждения моста не поступало.
Стало известно, что в Крыму хотят открыть пункты временного размещения из-за этой ситуации.