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Назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область

17 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область
Из-за закрытия Крымского моста водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что утром 17 июля оказалось повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, из-за чего запретили движение для водителей. Во время происшествия погибли два человека и пострадал ребенок, которого передали медикам.

Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
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Автомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами, можно проехать через новые регионыАвтомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами, можно проехать через новые регионы
Автомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами, можно проехать через новые регионы
Фото: t.me/glav_most

Автомобилистов просят пользоваться альтернативными маршрутами, можно проехать через новые регионы. Автомобилистам предлагают маршрут через Джанкой, Бердянск, Мариуполь, а далее путь проложен по Ростовской области.

Таким образом можно добраться до Ростова-на-Дону. Добавим, что официальной информации о причинах повреждения моста не поступало.

Стало известно, что в Крыму хотят открыть пункты временного размещения из-за этой ситуации.

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