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Перебои в работе телевидения ожидаются в Ростовской области с 17 по 20 июля

17 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Перебои в работе телевидения ожидаются в Ростовской области с 17 по 20 июля
Перебои в работе эфирных телеканалов возможны в Ростовской области в предстоящие дни, предупредили в РТСР.

В Ростовской области в ближайшие три дня планируются кратковременные перебои в работе радио и телевидения. На станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования.

Так, 17 июля с 8.00 до 17.00 телевидение будет плохо работать в Ростове, Каменск-Шахтинском и Морозовске.

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19 июля сигнал в это же время пропадет в хуторе Калининском Шолоховского района, а 20 июля с 10.00 до 19.00 перебои в вещании ждут жителей Новочеркасска.

Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 17 и по 23 июля.

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#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#Перебои радиовещания в Ростовской области#Новочеркасск
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