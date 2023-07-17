Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Ростовской области в ближайшие три дня планируются кратковременные перебои в работе радио и телевидения. На станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования.
Так, 17 июля с 8.00 до 17.00 телевидение будет плохо работать в Ростове, Каменск-Шахтинском и Морозовске.
19 июля сигнал в это же время пропадет в хуторе Калининском Шолоховского района, а 20 июля с 10.00 до 19.00 перебои в вещании ждут жителей Новочеркасска.
Ранее сообщалось, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 17 и по 23 июля.