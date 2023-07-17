Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 поездом. Движение по железнодорожной части объекта восстановили еще в девять часов утра. Власти обещают, что постараются «нагнать» поезда.
В частности, на четыре часа задерживает поезд «Ростов — Симферополь». На столько же опаздывают поезда «Москва — Симферополь», «Санкт-Петербург — Евпатория». На более чем пять часов с опозданием идут поезда «Волгоград — Симферополь» и «Москва — Евпатория».
Напомним, проезд для автомобилистов по Крымскому мосту до сих пор ограничен. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область.