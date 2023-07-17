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Поезд из Крыма в Ростов задерживается в пути на четыре часа

17 июля 2023, 10:28
Фото: 1MI
Поезд из Крыма в Ростов задерживается в пути на четыре часа
Поезд «Ростов — Симферополь» задерживается в пути уже на четыре часа, рассказали местные власти.

Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются 12 поездом. Движение по железнодорожной части объекта восстановили еще в девять часов утра. Власти обещают, что постараются «нагнать» поезда.

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В частности, на четыре часа задерживает поезд «Ростов — Симферополь». На столько же опаздывают поезда «Москва — Симферополь», «Санкт-Петербург — Евпатория». На более чем пять часов с опозданием идут поезда «Волгоград — Симферополь» и «Москва — Евпатория».

Напомним, проезд для автомобилистов по Крымскому мосту до сих пор ограничен. Автомобилистов направляют по альтернативному маршруту через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область.

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