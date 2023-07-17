В частности, на четыре часа задерживает поезд «Ростов — Симферополь». На столько же опаздывают поезда «Москва — Симферополь», «Санкт-Петербург — Евпатория». На более чем пять часов с опозданием идут поезда «Волгоград — Симферополь» и «Москва — Евпатория».