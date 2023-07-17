«В то время, когда киевский режим пытается продвинуться вглубь российских регионов, когда Россия удерживает линию обороны, идут бои, и когда противник не может добиться преимущества на поле боя, Украина делает ставку на теракты, диверсии и прочие деяния в нашем тылу. Это нормальная тактика для нацистов. Ее применяли еще гитлеровцы на территории СССР. А сейчас в период СВО ее применяли и будут применять наши недруги. Поэтому контроль необходимо усиливать», — резюмирует эксперт.