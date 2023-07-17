Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Напомним, что из-за ЧП на Крымском мосту, водителей просят ехать по альтернативному пути через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область. СМИ сообщают о введении ускоренного прохода на КПП между Ростовской областью и ДНР.
Однако ростовский политолог не согласен с таким решением. Собеседник напоминает, что с начала СВО через Ростовскую область в Россию прибыло более пяти миллионов человек.
«Большая вероятность, и об этом намекали силовые ведомства, что среди этих людей на нашу территорию вошло немало врагов. Среди них, я уверен, есть причастные к различным диверсиям в регионах России. Например, такие люди могли быть наводчиками тех самых диверсионных средств, которые падали на нашей территории. Это же вполне очевидный факт», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог настаивает на том, что контроль на КПП Ростовской области и других приграничных регионов — надо усиливать.
«Да, будут временные неудобства. Но они позволят тщательнее просматривать людей и обеспечивать безопасность нашим жителям. Это нормальные действия, которые всегда применялись во время сложных конфликтов. Ведь любой теракт может привести к куда большей трагедии, чем пробки на дорогах и неудобства, связанные с ними», — убежден собеседник.
Спикер добавляет, что какие бы сложности не возникали, в первую очередь всегда надо думать о сохранении безопасности. Более того, в приграничных регионах политолог предлагает ужесточить и проверку документов у российских граждан.
«В то время, когда киевский режим пытается продвинуться вглубь российских регионов, когда Россия удерживает линию обороны, идут бои, и когда противник не может добиться преимущества на поле боя, Украина делает ставку на теракты, диверсии и прочие деяния в нашем тылу. Это нормальная тактика для нацистов. Ее применяли еще гитлеровцы на территории СССР. А сейчас в период СВО ее применяли и будут применять наши недруги. Поэтому контроль необходимо усиливать», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Украина запустила фейк о причинах подрыва моста в Крыму.