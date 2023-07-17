Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Напомним, что в районе трех часов утра 17 июля совершена атака на Крымский мост.
«При ударе по Крымскому мосту запуск осуществлялся через Азовское море. Таким образом пришлось преодолеть ПВО одной Запорожской области», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог делится мнением, что, теоретически, Украина может атаковать Ростов. Однако на практике осуществить это сложно из-за наличия буферной зоны.
«Для того, чтобы преодолеть ПВО Ростова, Украине сперва потребуется преодолеть ПВО новых территорий — ЛНР и ДНР», — разъясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что 17 июля из Ростовской области отменили все автобусные рейсы через Крымский мост.