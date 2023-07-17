Наличие дальнобойного оружия у Украины представляет опасность для всех инфраструктурных объектов России. Пример этому — ЧП на Крымском мосту. Однако атаковать Ростов сложно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

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