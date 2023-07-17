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Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост

17 июля 2023, 08:41
Фото: mil.ru
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Наличие дальнобойного оружия у Украины представляет опасность для всех инфраструктурных объектов России. Пример этому — ЧП на Крымском мосту. Однако атаковать Ростов сложно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что в районе трех часов утра 17 июля совершена атака на Крымский мост.

«При ударе по Крымскому мосту запуск осуществлялся через Азовское море. Таким образом пришлось преодолеть ПВО одной Запорожской области», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Стало известно, чем был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля
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Политолог делится мнением, что, теоретически, Украина может атаковать Ростов. Однако на практике осуществить это сложно из-за наличия буферной зоны.

«Для того, чтобы преодолеть ПВО Ростова, Украине сперва потребуется преодолеть ПВО новых территорий — ЛНР и ДНР», — разъясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что 17 июля из Ростовской области отменили все автобусные рейсы через Крымский мост.

Все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля
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