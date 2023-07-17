Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Напомним, в ночь на 17 июля была совершена атака на Крымский мост, для которой, предположительно, использовались ракеты и морские БПЛА.
В результате удара пострадала семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь была госпитализирована с травмами. Дорожное покрытие оказалось повреждено, поэтому на мосту было перекрыто автомобильное движение.
Эксперт отметил, что хоть сегодняшняя атака на Крымский мост и не привела к полному уничтожению инфраструктуры, она преподносится Украиной как победа и воодушевляющее событие.
По его мнению, без таких периодических диверсий украинская сторона не сможет показать ни информационных, ни реальных побед. Поэтому они, скорее всего, будут продолжаться.
«Зерновая сделка и угроза ее срыва, а как продолжение и напряженные отношения с Турцией — вероятные последствия. Продлевать ее или нет — не особо важно, так как у Украины остается доступ к Черном морю, а значит, атаки на Крым продолжатся», — заявляет политолог.
Собеседник добавил, что теракт на Крымском мосту должен восприниматься руководством страны как необходимость начала активных действий с нашей стороны, чтобы отодвинуть ВСУ до позиций, откуда они не смогут наносить удары.
«Важно понимать, Крымский мост — символ единения полуострова с Россией, но есть и другие регионы, куда бьют украинцы. Их надо отодвигать, только тогда не будет жертв и терактов», — заключил Гусий.
Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.