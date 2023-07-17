rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Изображение материала

Политолог заявил, что ВС РФ нужно действовать активнее после атаки на Крымский мост

17 июля 2023, 08:44
Фото: mil.ru
Политолог заявил, что ВС РФ нужно действовать активнее после атаки на Крымский мост
Теракт на Крымском мосту должен восприниматься как необходимость начала активных действий российской стороны по оттеснению ВСУ до «безопасных» позиций, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Напомним, в ночь на 17 июля была совершена атака на Крымский мост, для которой, предположительно, использовались ракеты и морские БПЛА.

В результате удара пострадала семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь была госпитализирована с травмами. Дорожное покрытие оказалось повреждено, поэтому на мосту было перекрыто автомобильное движение.

Эксперт отметил, что хоть сегодняшняя атака на Крымский мост и не привела к полному уничтожению инфраструктуры, она преподносится Украиной как победа и воодушевляющее событие.

По его мнению, без таких периодических диверсий украинская сторона не сможет показать ни информационных, ни реальных побед. Поэтому они, скорее всего, будут продолжаться.

«Зерновая сделка и угроза ее срыва, а как продолжение и напряженные отношения с Турцией — вероятные последствия. Продлевать ее или нет — не особо важно, так как у Украины остается доступ к Черном морю, а значит, атаки на Крым продолжатся», — заявляет политолог.

Стало известно, как Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля
Узнать подробнее

Собеседник добавил, что теракт на Крымском мосту должен восприниматься руководством страны как необходимость начала активных действий с нашей стороны, чтобы отодвинуть ВСУ до позиций, откуда они не смогут наносить удары.

«Важно понимать, Крымский мост — символ единения полуострова с Россией, но есть и другие регионы, куда бьют украинцы. Их надо отодвигать, только тогда не будет жертв и терактов», — заключил Гусий.

Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.

Читайте также:
Железнодорожное сообщение на Крымском мосту возобновленоГлавное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мостуСтало известно, чем был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля
#Спецоперация#Крымский мост#ЧП на Крымскому мосту 17 июля#ЧП#Удар по Крымскому мосту#Взрыв на Крымском мосту#Крым#Украина#Атаки Украины#Нападение ВСУ#Происшествия
Подпишитесь
На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани
Сегодня, 03:08
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Сегодня, 08:41
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Сегодня, 07:22
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
Сегодня, 07:21
Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом
Сегодня, 04:00
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Вчера, 07:29