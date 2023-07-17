«Зерновая сделка и угроза ее срыва, а как продолжение и напряженные отношения с Турцией — вероятные последствия. Продлевать ее или нет — не особо важно, так как у Украины остается доступ к Черном морю, а значит, атаки на Крым продолжатся», — заявляет политолог.