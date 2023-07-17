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Появились кадры поврежденного Крымского моста после теракта

17 июля 2023, 09:34
Фото: Следственный комитет РФ
Появились кадры поврежденного Крымского моста после теракта
В Интернете разместили видео, на котором показан Крымский мост, где был совершен теракт в ночь на понедельник, 17 июля, ролик разместил СКР.

Ранее НАК сообщил, что мост был атакован двумя беспилотниками, в результате чего он оказался поврежден. Кроме того, два человека стали жертвами и пострадал ребенок.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас выясняются все подробности террористического акта. Пока автомобильное движение по мосту перекрыто.

Дмитрий Медведев высказался о теракте на Крымском мосту
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Сейчас Следком разместил видео, показав масштабы повреждений. На нем видно, что специалисты уже начали устранять последствия ЧП.
Видео: Следственный комитет РФ

Сейчас Следком разместил видео, показав масштабы повреждений. На нем видно, что специалисты уже начали устранять последствия ЧП.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.

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