Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Ранее НАК сообщил, что мост был атакован двумя беспилотниками, в результате чего он оказался поврежден. Кроме того, два человека стали жертвами и пострадал ребенок.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас выясняются все подробности террористического акта. Пока автомобильное движение по мосту перекрыто.
Сейчас Следком разместил видео, показав масштабы повреждений. На нем видно, что специалисты уже начали устранять последствия ЧП.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.