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Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 05:12
Фото: ТГ канал bazabazon
Появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту
На Крымском мосту произошло ЧП в ночь на 17 июля, в результате которого повреждено дорожное полотно, а также погибли двое взрослых и пострадал ребенок. Кадрами с места происшествия поделился телеграм-канал Shot.

В сети появились первые фото с места происшествия на Крымском мосту. На фотографиях видно, что в результате происшествия асфальт был поврежден, а у рядом стоящего автомобиля выбиты стекла.

Фото: ТГ канал bazabazon

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля. В результате пострадало дорожное полотно, но сам мост остался на своих опорах. В результате несчастного случая погибли двое взрослых из Белгородской области, ребенок получил ранения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту будет возобновлено к девяти часам утра. Также будет принято решение о добавлении паромов для перевозки граждан через Керченскую переправу.

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