Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В сети появились первые фото с места происшествия на Крымском мосту. На фотографиях видно, что в результате происшествия асфальт был поврежден, а у рядом стоящего автомобиля выбиты стекла.
ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник, 17 июля. В результате пострадало дорожное полотно, но сам мост остался на своих опорах. В результате несчастного случая погибли двое взрослых из Белгородской области, ребенок получил ранения.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту будет возобновлено к девяти часам утра. Также будет принято решение о добавлении паромов для перевозки граждан через Керченскую переправу.