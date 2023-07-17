Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Ранее в Минтрансе РФ рассказали о поврежденной дороге со стороны Крыма, поэтому движение для автомобилей сейчас закрыто. Известно о двух погибших и пострадавшем ребенке, которому оказывают помощь.
Теперь в Сети разместили видео, на котором показаны повреждения на мосту. Видно, что людей здесь практически нет.
Добавим, что из-за ЧП хотят открыть пункты временного размещения в Крыму. Здесь туристам будут оказывать необходимую помощь, а также они получат ответы на интересующие вопросы.
Официальной информации о причинах повреждения моста не поступало.