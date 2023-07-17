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Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля

17 июля 2023, 05:54
Фото: Росавтодор/cc by 4.0/wiki
Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
В Интернете разместили видео, на котором показан поврежденный Крымский мост после ЧП утром 17 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали о поврежденной дороге со стороны Крыма, поэтому движение для автомобилей сейчас закрыто. Известно о двух погибших и пострадавшем ребенке, которому оказывают помощь.

Теперь в Сети разместили видео, на котором показаны повреждения на мосту. Видно, что людей здесь практически нет.

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Добавим, что из-за ЧП хотят открыть пункты временного размещения в Крыму. Здесь туристам будут оказывать необходимую помощь, а также они получат ответы на интересующие вопросы.

Официальной информации о причинах повреждения моста не поступало.

Теперь в Сети разместили видео, на котором показаны повреждения на мосту. Видно, что людей здесь практически нет.
Видео: ТГ канал readovkanews
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