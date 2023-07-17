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Пробки появились в районе границы ДНР и Ростовской области после теракта на мосту

17 июля 2023, 08:50
Фото: rostovgazeta.ru
Пробки появились в районе границы ДНР и Ростовской области после теракта на мосту
В Ростовской области в понедельник, 17 июля, затруднено движение в районе границы с ДНР, следует из данных онлайн-карт.

Напомним, что в ночь на понедельник на Крымском мосту был совершен теракт, из-за которого оказалась повреждена дорога. Автомобильное движение на данный момент перекрыто.

Из-за этого водителей призывают выбирать альтернативный путь — через Ростовскую область и новые регионы РФ. Однако, судя по данным карт, проезд здесь затруднен и появились пробки.

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Добавим, что по факту теракта возбудили уголовное дело. Известно, что погибли два человека, а также пострадал ребенок.

Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.

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