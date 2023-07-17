Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Напомним, что в ночь на понедельник на Крымском мосту был совершен теракт, из-за которого оказалась повреждена дорога. Автомобильное движение на данный момент перекрыто.
Из-за этого водителей призывают выбирать альтернативный путь — через Ростовскую область и новые регионы РФ. Однако, судя по данным карт, проезд здесь затруднен и появились пробки.
Добавим, что по факту теракта возбудили уголовное дело. Известно, что погибли два человека, а также пострадал ребенок.
Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.