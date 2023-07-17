Провести лето с пользой: 5 хороших онлайн-курсов для детей и подростков

Лето достигло экватора — волнения учебного года далеко позади, и есть достаточно времени для того, чтобы освоить что-то новое. Тезис о том, что лучший отдых — это смена деятельности не теряет своей актуальности. Более того, он особенно важен для подростков, которые могут растеряться от большого количества свободного времени в период каникул.