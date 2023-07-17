Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Напомним, что в ночь на понедельник, 17 июля, оказалось повреждено дорожное полотно на пролетах. Известно, что погибли два человека и пострадала девочка, с которой работают медики.
Теперь Крючков написал, что в Восточном Крыму планируют открыть ПВР, где туристы смогут получить ответы на интересующие вопросы.
«Они смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — уточнил Крючков.
Добавим, что движение автомобилей по мосту пока закрыто.