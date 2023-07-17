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Пункты временного размещения хотят открыть после ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 05:32
Фото: 50.mchs.gov.ru
Пункты временного размещения хотят открыть после ЧП на Крымском мосту
В Крыму планируется организовать пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту, сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков.

Напомним, что в ночь на понедельник, 17 июля, оказалось повреждено дорожное полотно на пролетах. Известно, что погибли два человека и пострадала девочка, с которой работают медики.

Теперь Крючков написал, что в Восточном Крыму планируют открыть ПВР, где туристы смогут получить ответы на интересующие вопросы.

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«Они смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы», — уточнил Крючков.

Добавим, что движение автомобилей по мосту пока закрыто.

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