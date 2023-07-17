На трассе М-4 «Дон» между селом Самарским и Ростовом-на-Дону образовалась пробка. Ее длина превышает пять километров. При этом ни ремонта дорог, ни ДТП там не происходило. Вероятно, заторы в регионе будут образовываться после ЧП на Крымском мосту. Водители из Крыма направляются домой по альтернативному пути через Ростовскую область.