Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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На трассе М-4 «Дон» между селом Самарским и Ростовом-на-Дону образовалась пробка. Ее длина превышает пять километров. При этом ни ремонта дорог, ни ДТП там не происходило. Вероятно, заторы в регионе будут образовываться после ЧП на Крымском мосту. Водители из Крыма направляются домой по альтернативному пути через Ростовскую область.
Автомобилистов просят заранее продумывать свой путь, а также брать в дорогу напитки и еду.
Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.