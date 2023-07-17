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Пятикилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 17 июля

17 июля 2023, 08:51
Фото: ТГ канал m4dononline
Огромная пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 17 июля
Пробка в пять километров собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

На трассе М-4 «Дон» между селом Самарским и Ростовом-на-Дону образовалась пробка. Ее длина превышает пять километров. При этом ни ремонта дорог, ни ДТП там не происходило. Вероятно, заторы в регионе будут образовываться после ЧП на Крымском мосту. Водители из Крыма направляются домой по альтернативному пути через Ростовскую область.

Назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область
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Автомобилистов просят заранее продумывать свой путь, а также брать в дорогу напитки и еду.

Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.

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