Росгвардейцы в Подмосковье обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях

Вневедомственная охрана оперативно осуществила более двух тысяч выездов на объекты региона и предотвратила случаи кражи имущества из квартир и контролируемых объектов.