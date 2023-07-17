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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Росгвардейцы в Подмосковье обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях

17 июля 2023, 13:28
Вневедомственная охрана оперативно осуществила более двух тысяч выездов на объекты региона и предотвратила случаи кражи имущества из квартир и контролируемых объектов.

Благодаря проведению оперативных мер, около 100 человек были задержаны по горячим следам. В их отношении проводятся отдельные расследования на основе первичных показаний и материалов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также продолжается проверка хранения и использования различных типов оружия. В ходе рейдов было изъято около 140 единиц. Результаты проверки показали, что многие граждане добровольно сдают свое оружие. В целом, росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях.

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