Росгвардейцы в Подмосковье обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Благодаря проведению оперативных мер, около 100 человек были задержаны по горячим следам. В их отношении проводятся отдельные расследования на основе первичных показаний и материалов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также продолжается проверка хранения и использования различных типов оружия. В ходе рейдов было изъято около 140 единиц. Результаты проверки показали, что многие граждане добровольно сдают свое оружие. В целом, росгвардейцы Подмосковья обеспечили безопасность на более чем 160 мероприятиях.