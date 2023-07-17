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Ростовский политолог Абросимов рассказал, почему Украина ударила по Крымскому мосту

17 июля 2023, 07:41
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/ministryofdefenceua
Ростовский политолог Абросимов рассказал, почему Украина ударила по Крымскому мосту
Угроза существует сегодня для всех инфраструктурных объектов России. Украина готова по ним бить, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что минувшей ночью была совершена атака на Крымский мост. Предполагается, с использованием ракет и морских БПЛА. Пострадала одна из машин — двое взрослых погибли, ребенок получил ранения.

Стало известно, чем был нанесен удар по Крымскому мосту 17 июля
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«Украина нанесла удар именно в то время, когда на мосту скопилось более трех тысяч автомобилей. Слава богу, ударили по мосту. Если бы попали по людям, были бы огромные жертвы», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Политолог подчеркивает, что наличие у Украины дальнобойного оружия представляет сегодня угрозу для всех инфраструктурных объектов России.

«Украина готова по ним бить», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за закрытия Крымского моста водителей призвали использовать альтернативные маршруты из Крыма — через Джанкой, Бердянск, Мариуполь, а далее путь проложен по Ростовской области.

Назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область
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