Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Напомним, что минувшей ночью была совершена атака на Крымский мост. Предполагается, с использованием ракет и морских БПЛА. Пострадала одна из машин — двое взрослых погибли, ребенок получил ранения.
«Украина нанесла удар именно в то время, когда на мосту скопилось более трех тысяч автомобилей. Слава богу, ударили по мосту. Если бы попали по людям, были бы огромные жертвы», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Политолог подчеркивает, что наличие у Украины дальнобойного оружия представляет сегодня угрозу для всех инфраструктурных объектов России.
«Украина готова по ним бить», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за закрытия Крымского моста водителей призвали использовать альтернативные маршруты из Крыма — через Джанкой, Бердянск, Мариуполь, а далее путь проложен по Ростовской области.