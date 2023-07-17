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Сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

17 июля 2023, 13:23
Фото: Wink
Завершились съемки восьмисерийной драмы «Слово пацана» (18+) о том, как «закалялась» молодежь в первую переломную эпоху — в конце 1980-х годов.

Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снят кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Первыми уже осенью этого года увидят сериал подписчики видеосервисов Wink и START, на площадках которых состоится премьерный показ киноленты, которая войдет в линейки Wink Originals и START Originals.

Перестройка дошла от Москвы до самых до окраин некогда великой, но уже развалившейся страны. СССР умирает на глазах, но надежды и ожидание перемен, связанных прежде всего со свободой слова, музыки и цен обернулись другой стороной — свободой от совести, морали и зачастую полным беспределом в постсоветском обществе. Пока родители бьются за выживание, брошенные на произвол судьбы дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт», метят кровью свою территорию — чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. На фоне всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения в новых молодежных группировках формируются правила жизни «по понятиям», где «слово пацана» сильнее клятвы. Но эти правила на поверку очень далеки от дружбы и справедливости, они всё больше опускаются до насилия и криминала.

Сериал рассказывает, как на этом переломном витке отечественной истории происходит взросление школьника Андрея (Леон Кемстач) и его постепенное превращение из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Герой выбирает сторону силы, поэтому без сомнений отбрасывает фортепианные этюды и сольфеджио, меняя их на жестокие драки в компании нового дружка, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). «Подписавшихся» друг за друга новых участников группировки, Андрея и Марата, ждут первые жесткие уроки судьбы: первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А вот сводного брата Марата, вернувшегося из Афганистана Володю (Иван Янковский) ждет еще большая драма — полное разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

В сериале «Слово пацана» снимались также Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.

О сериале «Слово пацана» (18+)

Производство: TOOMUCHProduction и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Видеосервисы: Wink, START

Жанр: криминальная драма

Количество серий: 8

Премьера: осень 2023 года

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Художник-постановщик: Григорий Пушкин

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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