Сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снят кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Первыми уже осенью этого года увидят сериал подписчики видеосервисов Wink и START, на площадках которых состоится премьерный показ киноленты, которая войдет в линейки Wink Originals и START Originals.
Перестройка дошла от Москвы до самых до окраин некогда великой, но уже развалившейся страны. СССР умирает на глазах, но надежды и ожидание перемен, связанных прежде всего со свободой слова, музыки и цен обернулись другой стороной — свободой от совести, морали и зачастую полным беспределом в постсоветском обществе. Пока родители бьются за выживание, брошенные на произвол судьбы дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт», метят кровью свою территорию — чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. На фоне всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения в новых молодежных группировках формируются правила жизни «по понятиям», где «слово пацана» сильнее клятвы. Но эти правила на поверку очень далеки от дружбы и справедливости, они всё больше опускаются до насилия и криминала.
Сериал рассказывает, как на этом переломном витке отечественной истории происходит взросление школьника Андрея (Леон Кемстач) и его постепенное превращение из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) в жестокого пацана. Герой выбирает сторону силы, поэтому без сомнений отбрасывает фортепианные этюды и сольфеджио, меняя их на жестокие драки в компании нового дружка, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). «Подписавшихся» друг за друга новых участников группировки, Андрея и Марата, ждут первые жесткие уроки судьбы: первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А вот сводного брата Марата, вернувшегося из Афганистана Володю (Иван Янковский) ждет еще большая драма — полное разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.
В сериале «Слово пацана» снимались также Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.
О сериале «Слово пацана» (18+)
Производство: TOOMUCHProduction и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)
Видеосервисы: Wink, START
Жанр: криминальная драма
Количество серий: 8
Премьера: осень 2023 года
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсер: Галина Стрижевская
Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников
Оператор-постановщик: Юрий Коробейников
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Художник-постановщик: Григорий Пушкин
Художник по костюмам: Дарья Фомина
В ролях: Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.
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