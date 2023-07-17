Сериал Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

Перестройка дошла от Москвы до самых до окраин некогда великой, но уже развалившейся страны. СССР умирает на глазах, но надежды и ожидание перемен, связанных прежде всего со свободой слова, музыки и цен обернулись другой стороной — свободой от совести, морали и зачастую полным беспределом в постсоветском обществе. Пока родители бьются за выживание, брошенные на произвол судьбы дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт», метят кровью свою территорию — чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. На фоне всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения в новых молодежных группировках формируются правила жизни «по понятиям», где «слово пацана» сильнее клятвы. Но эти правила на поверку очень далеки от дружбы и справедливости, они всё больше опускаются до насилия и криминала.