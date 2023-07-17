Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Футболисты «СКА Ростов» не могут выбраться из Крыма. Игроки приезжали в Севастополь на матч с местной командой. На обратном пути они оказались в прямой близости от 145-й опоры Крымского моста в момент атаки.
Полузащитник «СКА Ростов» Николай Шульжевский рассказал Don Mash, что футболисты пока не знают, как будут добираться на родину. «Ехали по мосту, увидели, что сверху что-то летит, просто по мосту ударило, без грохота, без ничего. Увидели вспышку, и все. Чуть ближе подъехали, увидели там дым и дыра, начали обратно ехать», — говорит игрок.
Тренер команды также рассказал «Известиям» об искрах и воронке после взрыва: «Был очень сильный взрыв, осколки полетели. […] Слава Богу, что обошлось. Как мы будем добираться домой не понятно. Но мы оптимизма не теряем».
К счастью, никто из спортсменов не пострадал. Трещины образовались лишь на переднем стекле их автобуса.
Напомним, водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту.