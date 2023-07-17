Полузащитник «СКА Ростов» Николай Шульжевский рассказал Don Mash, что футболисты пока не знают, как будут добираться на родину. «Ехали по мосту, увидели, что сверху что-то летит, просто по мосту ударило, без грохота, без ничего. Увидели вспышку, и все. Чуть ближе подъехали, увидели там дым и дыра, начали обратно ехать», — говорит игрок.