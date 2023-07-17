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«Сильный взрыв, осколки полетели»: ростовчане рассказали о теракте на Крымскому мосту

17 июля 2023, 09:54
Фото: pxhere.com
«Увидели вспышку и все»: Ростовский футболист рассказал про атаку по Крымскому мосту

Ростовские футболисты стали очевидцами теракта на Крымском мосту

Футболисты «СКА Ростов» оказались на Крымском мосту во время атаки, подробностями произошедшего они поделились с местными Telegram-каналами.

Футболисты «СКА Ростов» не могут выбраться из Крыма. Игроки приезжали в Севастополь на матч с местной командой. На обратном пути они оказались в прямой близости от 145-й опоры Крымского моста в момент атаки.

Полузащитник «СКА Ростов» Николай Шульжевский рассказал Don Mash, что футболисты пока не знают, как будут добираться на родину. «Ехали по мосту, увидели, что сверху что-то летит, просто по мосту ударило, без грохота, без ничего. Увидели вспышку, и все. Чуть ближе подъехали, увидели там дым и дыра, начали обратно ехать», — говорит игрок.

Тренер команды также рассказал «Известиям» об искрах и воронке после взрыва: «Был очень сильный взрыв, осколки полетели. […] Слава Богу, что обошлось. Как мы будем добираться домой не понятно. Но мы оптимизма не теряем».

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К счастью, никто из спортсменов не пострадал. Трещины образовались лишь на переднем стекле их автобуса.

Напомним, водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту.

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