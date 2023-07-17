Posted Вчера, 20:49
Published Вчера, 20:49
Modified Вчера, 20:51
Updated Вчера, 20:51
По данным СМИ, бывшую главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее экс-заместителя Татьяну Юрову задержали по подозрению в получении взятки. Их отправили в Москву для проведения допроса.
Позднее того же дня ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших судей. Обвинение было предъявлено им в связи с получением взяток.
«Юрову и Золотареву сегодня задержали, предъявили обвинение в получении взятки и доставили в Москву для рассмотрения меры пресечения», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале апреля прошли обыски в домах судей Ростовской области, в результате которых были обнаружены дорогие вещи, ювелирные изделия и наличные деньги на сумму свыше 200 миллионов рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России 13 июля прекратила отставку экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, лишив ее всех гарантий сохранения звания статуса судьи и личной неприкосновенности и ранее положенных льгот. На следующий день Золотареву экстренно госпитализировали после попытки суицида.