Напомним, в начале апреля прошли обыски в домах судей Ростовской области, в результате которых были обнаружены дорогие вещи, ювелирные изделия и наличные деньги на сумму свыше 200 миллионов рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России 13 июля прекратила отставку экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, лишив ее всех гарантий сохранения звания статуса судьи и личной неприкосновенности и ранее положенных льгот. На следующий день Золотареву экстренно госпитализировали после попытки суицида.