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Стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама

17 июля 2023, 20:49
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама
Экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Юрову задержали по обвинению в получении взяток, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, бывшую главу Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее экс-заместителя Татьяну Юрову задержали по подозрению в получении взятки. Их отправили в Москву для проведения допроса.

Позднее того же дня ТАСС сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших судей. Обвинение было предъявлено им в связи с получением взяток.

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«Юрову и Золотареву сегодня задержали, предъявили обвинение в получении взятки и доставили в Москву для рассмотрения меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля прошли обыски в домах судей Ростовской области, в результате которых были обнаружены дорогие вещи, ювелирные изделия и наличные деньги на сумму свыше 200 миллионов рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России 13 июля прекратила отставку экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, лишив ее всех гарантий сохранения звания статуса судьи и личной неприкосновенности и ранее положенных льгот. На следующий день Золотареву экстренно госпитализировали после попытки суицида.

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