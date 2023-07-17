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Published Сегодня, 05:52
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В районе трех часов утра 17 июля была совершена атака на Крымский мост. Для нее, предположительно, использовались ракеты и морские БПЛА.
К настоящему моменту известно, что пострадала одна из машин, ехавшая по мосту, в этот момент. В ней находилась семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.
Степень повреждений моста уточняется. Опоры, по предварительным данным, целы. Однако на нескольких участках заметны провалы дорожного полотна.
Железнодорожное сообщение власти Крыма обещают восстановить в ближайшие часы. Проезд машин по самому мосту сейчас запрещен. Водителям предлагают ехать в объезд через Запорожскую область.
Ранее появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту.