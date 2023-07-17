Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В министерстве уточнили, что повреждения обнаружили со стороны республики Крым. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
Распространяемая в СМИ информация о повреждении опор не соответствует действительности. В данный момент движение для водителей закрыто, сейчас можно проехать через новые регионы РФ.
Ранее говорилось, что два человека погибли и пострадала несовершеннолетняя девушка из-за ЧП на мосту. Ее доставили в больницу и сейчас оказывают помощь.
Также появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.