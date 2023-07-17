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Стало известно, что произошло на Крымском мосту утром 17 июля

17 июля 2023, 05:28
Фото: ТГ канал bazabazon
Стало известно, что произошло на Крымском мосту утром 17 июля
На пролетах Крымского моста оказались повреждения дорожного полотна, сообщили в Минтрансе РФ.

В министерстве уточнили, что повреждения обнаружили со стороны республики Крым. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

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Распространяемая в СМИ информация о повреждении опор не соответствует действительности. В данный момент движение для водителей закрыто, сейчас можно проехать через новые регионы РФ.

Ранее говорилось, что два человека погибли и пострадала несовершеннолетняя девушка из-за ЧП на мосту. Ее доставили в больницу и сейчас оказывают помощь.

Также появились первые кадры с места ЧП на Крымском мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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