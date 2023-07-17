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Стало известно, как Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля

17 июля 2023, 08:35
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/ministryofdefenceua
Стало известно, как Украина атаковала Крымский мост ночью 17 июля
Два украинских беспилотника атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля, сообщает НАК.

По информации Национального антитеррористического комитета, атака произошла в 03.05 мск, для этого использовали беспилотные надводные аппараты. Из-за этого повреждена дорога и погибли два взрослых человека, а также пострадал ребенок.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранителями проводятся необходимые оперативные и следственные действия», — сказано в сообщении.

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По факту теракта возбуждено уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства. В данный момент автомобильное движение по мосту закрыто.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.

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