Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По информации Национального антитеррористического комитета, атака произошла в 03.05 мск, для этого использовали беспилотные надводные аппараты. Из-за этого повреждена дорога и погибли два взрослых человека, а также пострадал ребенок.
«На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранителями проводятся необходимые оперативные и следственные действия», — сказано в сообщении.
По факту теракта возбуждено уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства. В данный момент автомобильное движение по мосту закрыто.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.