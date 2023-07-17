Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По его словам, в результате ЧП пострадал автомобиль с белгородскими номерами. Ранения средней тяжести получила девочка. Она сейчас находится под присмотром врачей. «Как только появится возможность, мы перевезем ее в Белгородскую область», — заявил Гладков.
Он также сообщил, что родители девочки погибли. Семья проживала в Новооскольском округе.
Кроме того, Гладков сообщил о детях, которых отправляли из Белгородской области в лагеря в Крыму. Сейчас они уже находятся на территории лагерей и их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Согласно информации, ранее представленной главой Крыма Сергеем Аксеновым, на мосту произошло чрезвычайное происшествие возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Из-за этого ЧП было прекращено движение на Крымском мосту. На месте происшествия работают правоохранительные органы и ответственные службы.
Напомним, что утром 8 октября 2022 года на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате взрыва фургон разрушил несколько сегментов моста, предназначенных для автомобильного движения. За участие в организации теракта задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.