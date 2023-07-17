rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 04:33
Фото: Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127 / wikipedia.org
Стало известно о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Два человека погибли и один пострадал из-за падения пролета Крымского моста, это подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате ЧП пострадал автомобиль с белгородскими номерами. Ранения средней тяжести получила девочка. Она сейчас находится под присмотром врачей. «Как только появится возможность, мы перевезем ее в Белгородскую область», — заявил Гладков.

Он также сообщил, что родители девочки погибли. Семья проживала в Новооскольском округе.

Кроме того, Гладков сообщил о детях, которых отправляли из Белгородской области в лагеря в Крыму. Сейчас они уже находятся на территории лагерей и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Согласно информации, ранее представленной главой Крыма Сергеем Аксеновым, на мосту произошло чрезвычайное происшествие возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Из-за этого ЧП было прекращено движение на Крымском мосту. На месте происшествия работают правоохранительные органы и ответственные службы.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на мосту через Керченский пролив произошел взрыв. В результате взрыва фургон разрушил несколько сегментов моста, предназначенных для автомобильного движения. За участие в организации теракта задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Политолог Гусий заявил, что вероятной целью украинских ракет мог стать Крымский мост
Узнать подробнее
Читайте также:
Севший за руль школьник попал в аварию в Ростовской областиМинобороны рассказало, какой ракетой Украина пыталась ударить по Ростовской областиСтало известно, какой ракетой могли атаковать Ростовскую область 9 июля
#Крымский мост#ЧП#Погибшие#Пострадавший#Подрыв#Авария#Крым#Сергей Аксенов#Керченский пролив#Фура#Пролет#Автомобильный транспорт#Взрыв на Крымском мосту#ЧП на Крымскому мосту 17 июля#Краснодарский край#Республика Крым
Подпишитесь
На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани
Сегодня, 03:08
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Сегодня, 08:41
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Сегодня, 07:22
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
Сегодня, 07:21
Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом
Сегодня, 04:00
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Вчера, 07:29