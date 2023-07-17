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Posted 17 июля 2023, 04:37

Published 17 июля 2023, 04:37

Modified 17 июля 2023, 04:45

Updated 17 июля 2023, 04:45

Стало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мосту

Стало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 04:37
Фото: 1MI.
Пострадавшая на Крымском мосту девочка получила ранения средней тяжести, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал о появившихся в Интернете снимках поврежденного автомобиля с белгородскими номерами. По его словам, пострадала девочка, ее сейчас осматривают врачи.

«Погибли ее родители, свяжемся с родными и окажем необходимую помощь. Выражаю искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь», — заявил губернатор.

На Крымском мосту произошло смертельное ДТП
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Он добавил, что отправленные в крымские лагеря дети находятся в полной безопасности.

Напомним, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП.

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