Стало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мосту

Posted 17 июля 2023, 04:37
Published 17 июля 2023, 04:37
Modified 17 июля 2023, 04:45
Updated 17 июля 2023, 04:45
Он рассказал о появившихся в Интернете снимках поврежденного автомобиля с белгородскими номерами. По его словам, пострадала девочка, ее сейчас осматривают врачи.
«Погибли ее родители, свяжемся с родными и окажем необходимую помощь. Выражаю искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь», — заявил губернатор.
Он добавил, что отправленные в крымские лагеря дети находятся в полной безопасности.
Напомним, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП.