Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
161.ру со ссылкой на источник пишет, что Золотарева пришла в себя и ее состояние нормализовалось. Пациентка находится под пристальным наблюдением врачей.
«Золотарева продолжает находиться на кардиостимуляции. Юристы и сотрудники полиции проверяют показания близких и медиков по факту попытки суицида», — уточнил издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. По делу прошли обыски, свой пост потеряла глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Накануне происшествия ВКС лишила ее неприкосновенности.