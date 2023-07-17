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Стало известно состояние экс-судьи Золотаревой после попытки суицида на Дону

17 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI
Стало известно состояние экс-судьи Золотаревой после попытки суицида на Дону
Врачам удалось спасти бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, которая пыталась покончить с собой, пишут СМИ.

161.ру со ссылкой на источник пишет, что Золотарева пришла в себя и ее состояние нормализовалось. Пациентка находится под пристальным наблюдением врачей.

«Золотарева продолжает находиться на кардиостимуляции. Юристы и сотрудники полиции проверяют показания близких и медиков по факту попытки суицида», — уточнил издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, с апреля в Ростовской области расследуется громкое дело о коррупции в судах. По делу прошли обыски, свой пост потеряла глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Накануне происшествия ВКС лишила ее неприкосновенности.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Елена Золотарева#Судья#Попытка суицида#Врачи#Ростовский областной суд#Кардиостимуляция#Громкое дело#Коррупция
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