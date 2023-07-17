Стало известно, зачем увезли в Москву экс-зампредседателя Ростовского облсуда Юрову

В понедельник, 17 июля, портал 161.py со ссылкой на собственные источники сообщил, что силовики нагрянули к Татьяне Юровой утром этого же дня. После того, как женщину якобы лишили статуса судьи и неприкосновенности, силовики получили возможность продолжить расследование дела и сопроводить дончанку в Москву на допрос.