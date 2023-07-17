Стало известно, зачем увезли в Москву экс-зампредседателя Ростовского облсуда Юрову

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Напомним, в мае глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился к ВККС с просьбой завести уголовные дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда Татьяну Юрову и еще одного судью. Основанием для этого стала пока неподтвержденная информация о причастности Юровой к эпизодам взяточничества и передачи взяток.
В понедельник, 17 июля, портал 161.py со ссылкой на собственные источники сообщил, что силовики нагрянули к Татьяне Юровой утром этого же дня. После того, как женщину якобы лишили статуса судьи и неприкосновенности, силовики получили возможность продолжить расследование дела и сопроводить дончанку в Москву на допрос.
По предварительной информации, за несколько месяцев работы сотрудникам московского филиала ФСБ удалось собрать свидетельства о причастности дончанки к другому уголовному делу, теперь ей предстоит дать показания в качестве свидетеля.
Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов не поступало. Сведения уточняются.
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