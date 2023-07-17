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Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля

17 июля 2023, 07:21
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/ministryofdefenceua/
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
После повреждения Крымского моста возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщили в СК РФ.

По информации следствия, спецслужбы Украины совершили теракт в ночь на понедельник, 17 июля. Из-за этого оказалась повреждена одна из секций Крымского моста.

Погибли два человека, которые ехали в легковом автомобиле и пострадала их несовершеннолетняя дочь.

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«Сейчас назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к преступлению», — сказано в сообщении.

Добавим, что в данный момент автомобильное движение по мосту запрещено. Водителей просят объезжать через новые регионы, а также Ростовскую область.

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