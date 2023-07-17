Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По информации следствия, спецслужбы Украины совершили теракт в ночь на понедельник, 17 июля. Из-за этого оказалась повреждена одна из секций Крымского моста.
Погибли два человека, которые ехали в легковом автомобиле и пострадала их несовершеннолетняя дочь.
«Сейчас назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к преступлению», — сказано в сообщении.
Добавим, что в данный момент автомобильное движение по мосту запрещено. Водителей просят объезжать через новые регионы, а также Ростовскую область.