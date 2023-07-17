Украина запустила фейк о причинах подрыва Крымского моста

Напомним, что в ночь на понедельник в результате атаки беспилотников на мосту оказалось повреждено покрытие, из-за чего здесь перекрыли движение, а водителей призвали пользоваться альтернативными маршрутами.



Позже ситуацию прокомментировали в СК РФ и Национальном антитеррористическом комитете, назвав произошедшее терактом, для которого Украина использовала два беспилотника.



При этом Служба безопасности Украины косвенно подтвердила организацию атаки на Крымский мост, разместив в Telegram злорадный пост с переделанным фрагментом украинской народной песни. Он выглядит следующим образом — «Соловей, родной брат, опять мост пошел поспать»… Музыка — народная. Слова — СБУ».



Кроме того, представитель главного управления украинской разведки Андрей Юсов процитировал слова главы ведомства Кирилла Буданова, что «эта конструкция лишняя». А СМИ со ссылкой на источники писали с самого утра, что к ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и военно-морские силы Украины.



В целом заявлений было сделано довольно много и никто с украинской стороны не скрывал злорадства по поводу случившегося. Только, видимо, организаторы теракта в Киеве не сразу поняли, что натворили, убив двух мирных граждан и ранив их несовершеннолетнюю дочь. Поэтому ожидаемо начали появляться фейки, которые выглядят очень нелепо и неправдоподобно.



Взять, к примеру, публикацию украинского политика Антона Геращенко в Telegram, который заявил, что случившееся якобы выгодно РФ для разрыва зерновой сделки. Дескать, таким образом Украина не сможет выручить миллиарды долларов от продажи зерна. Поэтому Геращенко, не изучив этот вопрос досконально, сделал выводы о причастности спецслужб России к случившемуся.



Только стоит учитывать, что России для разрыва зерновой сделки не нужны какие-либо поводы, так как она в целом стране не выгодна. И президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россию неоднократно обманывали на этой сделке. Поэтому уже на этом моменте становится понятно, что РФ не нужны никакие поводы, а уж тем более взрывы, чтобы ее разорвать. Просто Геращенко решил объединить две резонансные темы против России, но сделал это неумело.



Произошедший теракт прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что ответом РФ станет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться. В целом планы остаются как и прежде, что еще раз говорит о том, что Россия не сходит с намеченного пути, даже после попытки Украины помешать.



Киев совершил на территории России теракт с гибелью мирных граждан и косвенно признался в этом. Но в последний момент передумал или нашел повод очернить Россию, для чего начал запускать фейки в медиапространстве. Только представители украинских спецслужб не смогли придумать для РФ внятной мотивации, зачем России самой себе вредить при отсутствии повода.