Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
После взрыва на Крымском мосту утром 17 июля движение машин по нему ограничили. Автомобилистов просят ехать по альтернативной дороге через Запорожскую и Ростовскую области.
Из-за увеличенного трафика огромная пробка образовалась на границе Ростовской области с ДНР. Ситуация осложнялась ремонтом на трассе «А-280». Сейчас работы прекратили, чтобы машины могли ехать свободно.
Также затор образовался и на трассе М-4 «Дон». Там произошло сразу два ДТП. Их последствия оперативно ликвидировали. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме для скорейшей нормализации трафика.
Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.