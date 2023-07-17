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В Минтрансе Ростовской области объяснили, почему образовалась пробка на границе с ДНР

17 июля 2023, 09:33
Фото: donland.ru
В Минтрансе Ростовской области объяснили, почему образовалась пробка на границе с ДНР
Чтобы нормализовать трафик на границе ДНР с Ростовской областью приостановили ремонт дороги, рассказали в министерстве транспорта региона.

После взрыва на Крымском мосту утром 17 июля движение машин по нему ограничили. Автомобилистов просят ехать по альтернативной дороге через Запорожскую и Ростовскую области.

Из-за увеличенного трафика огромная пробка образовалась на границе Ростовской области с ДНР. Ситуация осложнялась ремонтом на трассе «А-280». Сейчас работы прекратили, чтобы машины могли ехать свободно.

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Также затор образовался и на трассе М-4 «Дон». Там произошло сразу два ДТП. Их последствия оперативно ликвидировали. Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме для скорейшей нормализации трафика.

Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.

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