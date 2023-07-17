В Новочеркасске отстранили от должности замглавы администрации Елизавету Жиркову

В понедельник, 17 июля, ИА «ДOH 24» со ссылкой на Новочеркасский городской суд объявил, что Жиркову отстранили от должности в администрации по решению суда. Она не сможет выполнять свои обязанности, пока не закончится рассмотрение уголовного дела.