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В Новочеркасске отстранили от должности замглавы администрации Елизавету Жиркову

17 июля 2023, 18:10
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске отстранили от должности замглавы администрации Елизавету Жиркову
В Новочеркасске отстранили от должности замглавы администрации города Елизавету Жиркову, которая бесплатно передала землю своей знакомой, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в мае замглавы администрации Новочеркасска Елизавета Жиркова стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным СК РФ по Ростовской области, осенью 2021 года женщина поручила подчиненным бесплатно предоставить землю стоимостью более 1,8 миллиона рублей своей знакомой.

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В понедельник, 17 июля, ИА «ДOH 24» со ссылкой на Новочеркасский городской суд объявил, что Жиркову отстранили от должности в администрации по решению суда. Она не сможет выполнять свои обязанности, пока не закончится рассмотрение уголовного дела.

Обращаем внимание, что официального сообщения с подтверждением отстранения Жирковой от компетентных органов пока не поступило, а потому информация уточняется.

Напомним, Жиркову назначили на должность менее четырех месяцев назад.

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