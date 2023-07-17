В Новочеркасске отстранили от должности замглавы администрации Елизавету Жиркову

Posted Вчера, 18:10
Published Вчера, 18:10
Modified Вчера, 18:13
Updated Вчера, 18:13
Напомним, в мае замглавы администрации Новочеркасска Елизавета Жиркова стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По данным СК РФ по Ростовской области, осенью 2021 года женщина поручила подчиненным бесплатно предоставить землю стоимостью более 1,8 миллиона рублей своей знакомой.
В понедельник, 17 июля, ИА «ДOH 24» со ссылкой на Новочеркасский городской суд объявил, что Жиркову отстранили от должности в администрации по решению суда. Она не сможет выполнять свои обязанности, пока не закончится рассмотрение уголовного дела.
Обращаем внимание, что официального сообщения с подтверждением отстранения Жирковой от компетентных органов пока не поступило, а потому информация уточняется.
Напомним, Жиркову назначили на должность менее четырех месяцев назад.