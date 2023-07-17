Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Напомним, в 2022 году 100 баллов по ЕГЭ смогли получить 56 выпускников, однако, по словам главы администрации, в этом году лучшие результаты на экзаменах продемонстрировали уже 76 ростовчан.
Алексей Логвиненко рассказал, что в 2023 году выпускники написали 93 стобалльные работы, при этом три выпускника смогли сдать по три предмета на высшую оценку, еще 11 человек написали по две стобалльных работы.
Большая часть стобалльников оказались выпускниками лицеев №11, 50, КЭО, школы №22 и гимназии одного из донских вузов.
Еще более 700 выпускников выпустились из школы в аттестатами с отличием и получили федеральные медали за успехи в учебе.
Ранее стало известно, сколько баллов за ЕГЭ получали за разные предметы выпускники 2023 года.