rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Изображение материала

В Ростове на 35% увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ в 2023 году

17 июля 2023, 17:22
Фото: 1MI
В Ростове на 35% увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ в 2023 году
В Ростове 76 детей написали ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам, подробностями поделился глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, в 2022 году 100 баллов по ЕГЭ смогли получить 56 выпускников, однако, по словам главы администрации, в этом году лучшие результаты на экзаменах продемонстрировали уже 76 ростовчан.

Алексей Логвиненко рассказал, что в 2023 году выпускники написали 93 стобалльные работы, при этом три выпускника смогли сдать по три предмета на высшую оценку, еще 11 человек написали по две стобалльных работы.

Большая часть стобалльников оказались выпускниками лицеев №11, 50, КЭО, школы №22 и гимназии одного из донских вузов.

Выпускница в Ростовской области набрала 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ
Узнать подробнее

Еще более 700 выпускников выпустились из школы в аттестатами с отличием и получили федеральные медали за успехи в учебе.

Ранее стало известно, сколько баллов за ЕГЭ получали за разные предметы выпускники 2023 года.

Читайте также:
В Ростовской области уже четверо выпускников сдали ЕГЭ на 200 балловЧисло стобалльных работ на ЕГЭ по русскому языку и литературе резко выросло в РостовеКак выпускникам Ростова сдать ЕГЭ на высший балл
#Надежда Пустяк#Происшествие#ЕГЭ#ЕГЭ в Ростове#Дети#Школа#Экзамены в школах#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой нужно взять
Сегодня, 14:51
Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей
Сегодня, 16:20
Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос
Сегодня, 15:57
Жительница Крыма рассказала об обстановке в регионе после взрыва на Керченском мосту
Сегодня, 15:39
Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста
Сегодня, 15:35
Политолог Александр Сухарь призвал ужесточить контроль на КПП в Ростовской области
Сегодня, 15:32