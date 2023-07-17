В Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ

Сам Котович служил во внутренних войсках Украины в Крыму до того, как перебрался в Россию девять лет назад. С начала СВО мужчина стал часто конфликтовать с коллегами, которые пожаловались на то, что мужчина якобы называл российских военных агрессорами и оккупантами.