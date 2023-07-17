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В Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ

17 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ
В Ростове Южный окружной военный суд не стал отменять или смягчать приговор бывшему полковнику Росгвардии из Украины Валерию Котовичу, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в мае суд вынес приговор бывшему полковнику Росгвардии из Украины Валерию Котовичу, мужчине предъявили обвинение в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории соседнего государства. В итоге уроженца Украины лишили звания, а также приговорили к шести годам колонии общего режима, несмотря на попытки защитников прекратить дело из-за отсутствия состава преступления.

В итоге адвокаты Котовича постарались обжаловать приговор, однако, по данным портала «Ъ-Юг», потерпели неудачу: приговор оставили без изменений.

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Уточняется, что Котовича отправили в колонию из-за распространения ложной информации о российской армии с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной и идеологической ненависти.

Сам Котович служил во внутренних войсках Украины в Крыму до того, как перебрался в Россию девять лет назад. С начала СВО мужчина стал часто конфликтовать с коллегами, которые пожаловались на то, что мужчина якобы называл российских военных агрессорами и оккупантами.

Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения, данные будут уточняться.

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