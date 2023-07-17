В Ростове суд утвердил приговор экс-полковнику Росгвардии за дискредитацию армии РФ

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Напомним, в мае суд вынес приговор бывшему полковнику Росгвардии из Украины Валерию Котовичу, мужчине предъявили обвинение в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории соседнего государства. В итоге уроженца Украины лишили звания, а также приговорили к шести годам колонии общего режима, несмотря на попытки защитников прекратить дело из-за отсутствия состава преступления.
В итоге адвокаты Котовича постарались обжаловать приговор, однако, по данным портала «Ъ-Юг», потерпели неудачу: приговор оставили без изменений.
Уточняется, что Котовича отправили в колонию из-за распространения ложной информации о российской армии с использованием служебного положения по мотивам политической, национальной и идеологической ненависти.
Сам Котович служил во внутренних войсках Украины в Крыму до того, как перебрался в Россию девять лет назад. С начала СВО мужчина стал часто конфликтовать с коллегами, которые пожаловались на то, что мужчина якобы называл российских военных агрессорами и оккупантами.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила подтверждения, данные будут уточняться.