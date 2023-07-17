В Сети появилось видео с места взрыва на заправке в Волгодонске

На видео, появившихся в соцсетях, видно, что площадку газозаправочной станции засыпало обломками, а автомобили Volkswagen Polo и Kia Rio, стоящие на соседних колонках, получили повреждения кузова. По предварительной информации, жертвой взрыва стал один человек, получивший травмы из-за разлета обломков автомобиля.