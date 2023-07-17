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В Сети появилось видео с места взрыва на заправке в Волгодонске

17 июля 2023, 13:22
Фото: 1MI
В Сети появилось видео с места взрыва на заправке в Волгодонске
Жители Ростовской области появились кадрами последствий взрыва автомобиля на заправке в Волгодонске, видео появились в соцсетях.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно, что в Волгодонске на АГЗС «Метан Юг» произошел взрыв. Автомобилист решил заправиться газом, однако баллон взорвался, а сама машина превратилась в груду металла.

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Видео: rostovgazeta.ru

На видео, появившихся в соцсетях, видно, что площадку газозаправочной станции засыпало обломками, а автомобили Volkswagen Polo и Kia Rio, стоящие на соседних колонках, получили повреждения кузова. По предварительной информации, жертвой взрыва стал один человек, получивший травмы из-за разлета обломков автомобиля.

В МЧС сообщили, что информация о произошедшем к ним не поступала.

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