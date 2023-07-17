Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Портал «Ёрш. Таганрог» в понедельник, 17 июля, объявил, что в мэрии покинул пост замглавы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. 52-летний Зелинский работал в администрации вместе с бывшим главой Михаилом Солонициным, однако спустя год и два месяца решил уйти с должности.
Издание не сообщило, почему Зелинский уволился или же был уволен, однако отмечается, что он уже третий замглавы администрации, который оставил свой пост с мая текущего года.
До Зелинского в отставку ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.
Ранее в Таганроге назначили замглавы администрации по вопросам архитектуры и строительства, им стал Василий Романович.