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В Таганроге с мая уже третий замглавы администрации ушел в отставку

17 июля 2023, 17:07
Фото: pxhere.com
В Таганроге уже третий замглавы администрации ушел в отставку
В Таганроге за три месяца лишились уже трех заместителей главы администрации, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Ёрш. Таганрог» в понедельник, 17 июля, объявил, что в мэрии покинул пост замглавы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский. 52-летний Зелинский работал в администрации вместе с бывшим главой Михаилом Солонициным, однако спустя год и два месяца решил уйти с должности.

Издание не сообщило, почему Зелинский уволился или же был уволен, однако отмечается, что он уже третий замглавы администрации, который оставил свой пост с мая текущего года.

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До Зелинского в отставку ушли Алексей Санин и Василий Остряков, которые отвечали за туризм и транспорт.

Ранее в Таганроге назначили замглавы администрации по вопросам архитектуры и строительства, им стал Василий Романович.

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