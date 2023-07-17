Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, в ночь на 17 июля с помощью ракет и морских БПЛА была совершена атака на Крымский мост. В результате удара пострадала одна из машин — в ней находилась семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.
Дорожное покрытие моста казалось повреждено, поэтому было перекрыто автомобильное движение. Водителям предлагают объехать мост через новые регионы России, а также Ростовскую область.
Вассерман считает, что до тех пор, пока противник будет иметь возможность атаковать ключевые объекты, он будет это делать.
«Пока террористический режим Зеленского полностью не ликвидирован, всё это продолжится», — заявил политик.
Депутат Госдумы добавил, что сейчас желательно найти способ наказать также спонсоров Украины, чтобы они подольше не пытались создать какую-то другую террористическую организацию.
Ранее эксперт сообщил RostovGazeta, что часть ростовчан откажется от отдыха в Крыму после атаки на мост.