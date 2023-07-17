rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Изображение материала

Вассерман призвал ликвидировать режим Зеленского после атаки Украины на Крымский мост

17 июля 2023, 11:10
Фото: Росавтодор/CC by 4.0/wikimedia.org
Вассерман прокомментировал атаку на Крымский мост
Пока киевский режим не ликвидирован, атаки на ключевые российские объекты продолжатся, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, в ночь на 17 июля с помощью ракет и морских БПЛА была совершена атака на Крымский мост. В результате удара пострадала одна из машин — в ней находилась семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Дорожное покрытие моста казалось повреждено, поэтому было перекрыто автомобильное движение. Водителям предлагают объехать мост через новые регионы России, а также Ростовскую область.

МЧС создало перехватывающие парковки в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту
Узнать подробнее

Вассерман считает, что до тех пор, пока противник будет иметь возможность атаковать ключевые объекты, он будет это делать.

«Пока террористический режим Зеленского полностью не ликвидирован, всё это продолжится», — заявил политик.

Депутат Госдумы добавил, что сейчас желательно найти способ наказать также спонсоров Украины, чтобы они подольше не пытались создать какую-то другую террористическую организацию.

Ранее эксперт сообщил RostovGazeta, что часть ростовчан откажется от отдыха в Крыму после атаки на мост.

Читайте также:
Ростовский политолог Абросимов рассказал, почему Украина ударила по Крымскому мостуГлавное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мостуСтало известно о состоянии раненой девочки после ЧП на Крымском мосту
#Анатолий Вассерман#Украина#Крым#ЧП на Крымскому мосту 17 июля#Взрыв на Крымском мосту#Происшествия#Спецоперация#Крымский мост#ЧП#Удар по Крымскому мосту#Атаки Украины#Нападение ВСУ
Подпишитесь
Дончанам рассказали, сколько займет дорога до Крыма и что с собой нужно взять
Сегодня, 14:51
Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова Щитова активы на 134 млн рублей
Сегодня, 16:20
Экс-председателя Ростовского облсуда Золотареву увезли в Москву на допрос
Сегодня, 15:57
Жительница Крыма рассказала об обстановке в регионе после взрыва на Керченском мосту
Сегодня, 15:39
Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста
Сегодня, 15:35
Политолог Александр Сухарь призвал ужесточить контроль на КПП в Ростовской области
Сегодня, 15:32