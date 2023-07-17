Напомним, в ночь на 17 июля с помощью ракет и морских БПЛА была совершена атака на Крымский мост. В результате удара пострадала одна из машин — в ней находилась семья из Белгородской области. Двое родителей погибли, их дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.