Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Утром 17 июля теракт произошел на Крымском мосту. Его, предположительно, атаковали ракетами и морскими БПЛА. Движение машин на мосту временно запрещено. Водителей просят ехать по альтернативному пути через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область.
Сейчас власти организуют проезд по новым регионам. Также вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ускорен проход на КПП в Ростовской области и ДНР.
Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.