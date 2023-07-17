Утром 17 июля теракт произошел на Крымском мосту. Его, предположительно, атаковали ракетами и морскими БПЛА. Движение машин на мосту временно запрещено. Водителей просят ехать по альтернативному пути через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область.