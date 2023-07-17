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Вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области

17 июля 2023, 10:23
Фото: old.donland.ru
Вице-премьер Хуснуллин заявил об ускоренном проходе на КПП в Ростовской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о введении ускоренного прохода на КПП между Ростовской областью и ДНР, пишет «Российская газета».

Утром 17 июля теракт произошел на Крымском мосту. Его, предположительно, атаковали ракетами и морскими БПЛА. Движение машин на мосту временно запрещено. Водителей просят ехать по альтернативному пути через Запорожскую область, ДНР и Ростовскую область.

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Сейчас власти организуют проезд по новым регионам. Также вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ускорен проход на КПП в Ростовской области и ДНР.

Напомним, все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля.

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