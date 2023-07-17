Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Отец чемпиона мира по шахматам Александра Галкина, Александр Галкин старший, стал жертвой водителя автобуса №65. Инцидент с ним произошел еще летом прошлого года.
67-летний пенсионер на входе в автобус достал проездную карту. Водителя факт бесплатного проезда взбесил. Он оскорбил мужчину из-за возраста, выкрутил ему руку, отобрал карту и выгнал из автобуса.
Как рассказал сын пострадавшего, обращения в прокуратуру и полицию не помогли уволить водителя. Галкин подал иск к перевозчику. Суд постановил выплатить пенсионеру 15 тысяч рублей морального ущерба. Однако перевозчик не хочет платить и эти деньги и теперь оспаривает решение в другой инстанции.
В самом АТП инцидент пока никак не комментировали.
Ранее в Ростове коляска с младенцем рухнула на пол маршрутки из-за водителя-лихача.