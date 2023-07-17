rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

Водитель ударил и отобрал проездную карту у отца знаменитого шахматиста из Ростова

17 июля 2023, 08:47
Фото: pxhere.com
Водитель ударил и отобрал проездную карту у отца чемпиона мира по шахматам в Ростове
Водитель автобуса №65 ударил и отобрал проездную карту у пенсионера Александра Галкина, он является отцом чемпиона мира по шахматам из Ростова, пишет Don Mash.

Отец чемпиона мира по шахматам Александра Галкина, Александр Галкин старший, стал жертвой водителя автобуса №65. Инцидент с ним произошел еще летом прошлого года.

67-летний пенсионер на входе в автобус достал проездную карту. Водителя факт бесплатного проезда взбесил. Он оскорбил мужчину из-за возраста, выкрутил ему руку, отобрал карту и выгнал из автобуса.

Неадекватный водитель устроил драку на дороге в Ростове
Узнать подробнее

Как рассказал сын пострадавшего, обращения в прокуратуру и полицию не помогли уволить водителя. Галкин подал иск к перевозчику. Суд постановил выплатить пенсионеру 15 тысяч рублей морального ущерба. Однако перевозчик не хочет платить и эти деньги и теперь оспаривает решение в другой инстанции.

В самом АТП инцидент пока никак не комментировали.

Ранее в Ростове коляска с младенцем рухнула на пол маршрутки из-за водителя-лихача.

Читайте также:
Неадекватный водитель в Ростове, паркуясь, протаранил автомобили на автостоянкеПотерявшая в ДТП ногу пенсионерка из Ростова не может добиться выплаты от перевозчикаПеревозчики в Ростове допустили сотни нарушений в расписании автобусов в 2023 году
#Алина Заярная#Происшествие#СМИ#Полиция#Общественный транспорт в Ростове#АТП в Ростове#Перевозчики в Ростове#Суд в Ростове#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Крымском мосту остановили движение «из-за ЧП» с опорой со стороны Кубани
Сегодня, 03:08
Политолог разъяснил, почему Украина не станет атаковать Ростов, как Крымский мост
Сегодня, 08:41
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Сегодня, 07:22
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
Сегодня, 07:21
Когда нервы на пределе: «Донской ломбард» предложил снять стресс необычным способом
Сегодня, 04:00
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Вчера, 07:29