Как рассказал сын пострадавшего, обращения в прокуратуру и полицию не помогли уволить водителя. Галкин подал иск к перевозчику. Суд постановил выплатить пенсионеру 15 тысяч рублей морального ущерба. Однако перевозчик не хочет платить и эти деньги и теперь оспаривает решение в другой инстанции.