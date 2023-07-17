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Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 07:22
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Водителей направляют через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту
Водителей в Краснодарском крае просят ехать в Крым через Ростовскую область из-за ЧП на Крымском мосту, сообщили в полиции.

Напомним, что утром в понедельник, 17 июля, перекрыли движение на Крымском мосту из-за повреждения дороги. Официальных комментариев о причинах не поступало, но известно, что погибли два человека, а также пострадал ребенок.

Теперь водителей просят выбирать альтернативные маршруты, в том числе через Ростовскую область и новые регионы.

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«Сотрудники Госавтоинспекции Кубани проводят разъяснительную работу с водителями о выборе альтернативного сухопутного маршрута в республику Крым», — прокомментировали в полиции.

Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.

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