Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Напомним, что утром в понедельник, 17 июля, перекрыли движение на Крымском мосту из-за повреждения дороги. Официальных комментариев о причинах не поступало, но известно, что погибли два человека, а также пострадал ребенок.
Теперь водителей просят выбирать альтернативные маршруты, в том числе через Ростовскую область и новые регионы.
«Сотрудники Госавтоинспекции Кубани проводят разъяснительную работу с водителями о выборе альтернативного сухопутного маршрута в республику Крым», — прокомментировали в полиции.
Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.