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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

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Врач назвала обязательные условия для установки зубного имплантата

17 июля 2023, 13:28
Стоматолог, ортодонт Мария Балакирева рассказала, что если потерян один или несколько зубов, в том числе зубы-антагонисты, имплантация показана в обязательном порядке.

Как пишет NEWS.ru, специалист отметила, что в случае потери зуба-антагониста, например, когда шестой верхний зуб есть, а нижний шестой отсутствует, имплантация показана обязательно. В описанной ситуации, когда человек будет жевать, верхний зуб будет искать антагониста и в его качестве выступит десна. При жевательной нагрузке она в результате этого будет повреждаться.

Мария Балакирева напомнила, что противопоказаниями к установке зубных имплантатов являются такие болезни, как сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболевания и болезни десен. Она отметила, что перед процедурой имплантации пациент обязательно должен пройти диагностику.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова рассказывала, что кариес и воспалительные заболевания десен могут привести к развитию разных болезней, в том числе гайморита, а также вызвать головокружение и боль в ушах.

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