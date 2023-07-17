Врач назвала обязательные условия для установки зубного имплантата

Как пишет NEWS.ru, специалист отметила, что в случае потери зуба-антагониста, например, когда шестой верхний зуб есть, а нижний шестой отсутствует, имплантация показана обязательно. В описанной ситуации, когда человек будет жевать, верхний зуб будет искать антагониста и в его качестве выступит десна. При жевательной нагрузке она в результате этого будет повреждаться.