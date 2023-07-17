Врач назвала обязательные условия для установки зубного имплантата

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как пишет NEWS.ru, специалист отметила, что в случае потери зуба-антагониста, например, когда шестой верхний зуб есть, а нижний шестой отсутствует, имплантация показана обязательно. В описанной ситуации, когда человек будет жевать, верхний зуб будет искать антагониста и в его качестве выступит десна. При жевательной нагрузке она в результате этого будет повреждаться.
Мария Балакирева напомнила, что противопоказаниями к установке зубных имплантатов являются такие болезни, как сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболевания и болезни десен. Она отметила, что перед процедурой имплантации пациент обязательно должен пройти диагностику.
Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова рассказывала, что кариес и воспалительные заболевания десен могут привести к развитию разных болезней, в том числе гайморита, а также вызвать головокружение и боль в ушах.