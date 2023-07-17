Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Ранее в СК РФ рассказали, что украинские спецслужбы совершили теракт на мосту, из-за чего он оказался поврежден. Погибли два мирных жителя, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Пока же автомобильное движение по мосту закрыто.
«Отменены все маршруты пассажирского транспорта, проходящие по мосту. Информация о возобновлении движения по маршрутам, конечной точкой которых является Республика Крым, будет доведена дополнительно», — прокомментировали в правительстве.
Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.