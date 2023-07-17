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Все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля

17 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
Все автобусные рейсы отменили из Ростовской области через Крымский мост 17 июля
Из Ростовской области в понедельник, 17 июля, отменены все автобусные маршруты, которые проходят через Крымский мост, сообщили в правительстве региона.

Ранее в СК РФ рассказали, что украинские спецслужбы совершили теракт на мосту, из-за чего он оказался поврежден. Погибли два мирных жителя, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Пока же автомобильное движение по мосту закрыто.

«Отменены все маршруты пассажирского транспорта, проходящие по мосту. Информация о возобновлении движения по маршрутам, конечной точкой которых является Республика Крым, будет доведена дополнительно», — прокомментировали в правительстве.

Ранее губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту.

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